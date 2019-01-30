СБУ задержала участника международной хакерской группировки

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 83445 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 103317 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 138252 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 136220 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132326 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126487 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 164518 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117951 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141534 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145346 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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СБУ задержала участника международной хакерской группировки

СБУ задержала участника международной хакерской группировки

Киев  •  УНН

 • 9531 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. СБУ блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение и с помощью вируса скачивал деньги с чужих криптокошельков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.

"Житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения. С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к интернет-ресурсам. Через заражения информационных сетей хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств", - идется в сообщении.

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Во время обысков, у злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство граждане других государств.

Доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ, были заблокированы оперативниками спецслужбы.

"Злоумышленник является представителем закрытого международного форума "кардингського" и хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался "опытом" с участниками международной хакерской группировки", - добавили в пресс-службе.

Начатого уголовного производства. Изъятое компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. Продолжаются следственные действия.

Напомним, злоумышленник создал компьютерный вирус и распространял его среди пользователей интернета, получая таким образом доступ к криптокошельков пользователей.

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