СБУ задержала участника международной хакерской группировки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. СБУ блокировали в Запорожье деятельность участника международной хакерской группировки, который распространял вредоносное программное обеспечение и с помощью вируса скачивал деньги с чужих криптокошельков. Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает УНН.
"Житель областного центра разрабатывал и использовал хакерские программы для взлома электронных платежных систем, криптовалютних расчетов и систем дистанционного обслуживания клиентов банковских учреждений, преимущественно иностранного происхождения. С использованием компьютерных вирусов злоумышленник получал данные зарегистрированных пользователей и пароли доступа к интернет-ресурсам. Через заражения информационных сетей хакер рассчитывал получить несанкционированный доступ к электронным счетам пользователей для присвоения средств", - идется в сообщении.
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Во время обысков, у злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику с установленным вредоносным программным обеспечением, электронные накопители информации с данными более тысячи пользователей, среди которых подавляющее большинство граждане других государств.
Доступ к трем удаленным серверам, с помощью которых осуществлялось распространение вредоносных программ, были заблокированы оперативниками спецслужбы.
"Злоумышленник является представителем закрытого международного форума "кардингського" и хакерского направления, в рамках которого он продвигал свои разработки и обменивался "опытом" с участниками международной хакерской группировки", - добавили в пресс-службе.
Начатого уголовного производства. Изъятое компьютерное оборудование направлено на проведение соответствующих экспертных исследований. Продолжаются следственные действия.
Напомним, злоумышленник создал компьютерный вирус и распространял его среди пользователей интернета, получая таким образом доступ к криптокошельков пользователей.