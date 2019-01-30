СБУ затримала учасника міжнародного хакерського угруповання

"Мешканець обласного центру розробляв та використовував хакерські програми для зламу електронних платіжних систем, криптовалютних розрахунків та систем дистанційного обслуговування клієнтів банківських установ, переважно іноземного походження. З використанням комп’ютерних вірусів зловмисник отримував дані зареєстрованих користувачів та паролі доступу до інтернет-ресурсів. Через зараження інформаційних мереж хакер розраховував отримати несанкціонований доступ до електронних рахунків користувачів для привласнення коштів", - йдеться у повідомленні.

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Під час обшуків, у зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку з встановленим шкідливим програмним забезпеченням, електронні накопичувачі інформації з даними понад тисячі користувачів, серед яких переважна більшість громадяни інших держав.

Доступ до трьох віддалених серверів, за допомогою яких здійснювалось розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, було заблоковано оперативниками спецслужби.

"Зловмисник є представником закритого міжнародного форуму "кардингського" та хакерського направлення, у рамках якого він просував свої розробки та обмінювався "досвідом" з учасниками міжнародного хакерського угруповання", - додали у прес-службі.

Розпочатого кримінального провадження. Вилучене комп’ютерне обладнання направлено на проведення відповідних експертних досліджень. Тривають слідчі дії.

Нагадаємо, зловмисник створив комп’ютерний вірус та поширював його серед користувачів інтернету, отримуючи таким чином доступ до криптогаманців користувачів.