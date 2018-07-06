СБУ задержала патрульного полицейского, которого соблазнила крупная взятка

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 6 июля. УНН. В Киеве СБУ разоблачила на взятке 30000 гривен работника столичной патрульной полиции. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины, передает УНН.

“Оперативники спецслужбы задержали лейтенанта полиции при получении очередной взятки также в размере тридцати тысяч гривен неподалеку от его места работы в Соломенском районе столицы”, — говорится в сообщении.

Правоохранители установили, что инспектор столичного управления требовал деньги от граждан за отмену административных протоколов за управление авто в состоянии алкогольного опьянения и возврата водительских удостоверений.

По данным спецслужбы, в марте текущего года сотрудники СБ Украины задокументировали первый факт получения злоумышленником неправомерной выгоды — тридцати тысяч гривен от жителя Киева.

Сейчас в рамках уголовного производства, начатого следователями СБ Украины по ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, проводится досудебное расследование.

Решается вопрос об объявлении инспектору о подозрении в совершении преступления.

Отмечается, что операция проводилась совместно с работниками прокуратуры. Киева и Управления внутренней безопасности Департамента ВБ Национальной полиции.

Ранее в Минюсте состоялись “чистки” . Так, на взятки в несколько тысяч долларов были задержаны двое должностных лиц.

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