СБУ затримала патрульного поліцейського, якого спокусив крупний хабар
Київ • УНН
КИЇВ. 6 липня. УНН. У Києві СБУ викрила на хабарі 30 тисяч гривень працівника столичної патрульної поліції. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“Оперативники спецслужби затримали лейтенанта поліції під час отримання чергового хабара також у розмірі тридцяти тисяч гривень неподалік його місця роботи у Солом’янському районі столиці”, — йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що інспектор столичного управління вимагав гроші від громадян за анулювання адміністративних протоколів за керування авто у стані алкогольного сп’яніння та повернення водійських посвідчень.
За даними спецслужби, у березні поточного року співробітники СБ України задокументували перший факт отримання зловмисником неправомірної вигоди — тридцяти тисяч гривень від мешканця Києва.
Наразі у рамках кримінального провадження, розпочатого слідчими СБ України за ч. 2 ст. 368 Кримінального кодексу України, триває досудове розслідування.
Вирішується питання щодо оголошення інспектору про підозру в скоєнні злочину.
Зазначається, що операція проводилась спільно з працівниками прокуратури м. Києва та Управління внутрішньої безпеки Департаменту ВБ Національної поліції.
Раніше у Мін’юсті відбулись “чистки”. Так, на хабарі в кількасот тисяч доларів було затримано двох посадових осіб.