СБУ уже полтора года расследует дело о покушении на жизнь В.Шокина

“В настоящее время (по состоянию на 24 апреля 2017 — ред.) досудебное расследование в указанном уголовном производстве продолжается”, — сообщили в ведомстве.

Однако в СБУ отказались сообщить о деталях расследования, поскольку “разглашение любых сведений может повредить его дальнейшего осуществления и является недопустимым”.

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Напомним, 3 ноября 2015 Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по статье 112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля) УК по факту обстрела кабинета тогдашнего Генерального прокурора Виктора Шокина. Наказание за такое преступление предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявлял, что снайпер вероятно использовал тепловизор, поскольку на окне кабинета были плотно занавешены шторы. В то же время, по его словам, стрелок знал о расположении предметов в помещении, а также то, где сидит генпрокурор.

Также А.Матиоса рассказал, что в процессе проведения неотложных следственных действий в некоторых близлежащих домах обнаружены следы взлома замков для проникновения на чердак.

Главный военный прокурор подчеркнул, что “впервые в новейшей истории Украины на таком уровне было совершено покушение на убийство государственного деятеля”.