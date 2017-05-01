СБУ вже півтора роки розслідує справу щодо замаху на життя В.Шокіна
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. Служба безпеки України півтора роки здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо замаху на життя колишнього Генерального прокурора України Віктора Шокіна. Про це повідомили у СБУ на інформаційний запит УНН.
“На даний час (станом на 24 квітня 2017 року — ред.) досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває”, — повідомили у відомстві.
Однак у СБУ відмовилися повідомити про деталі розслідування, оскільки “розголошення будь-яких відомостей може зашкодити для його подальшого здійснення і є недопустимим”.
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Нагадаємо, 3 листопада 2015 року Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за статтею 112 (посягання на життя державного чи громадського діяча) ККУ за фактом обстрілу кабінету тодішнього Генерального прокурора Віктора Шокіна. Покарання за такий злочин передбачає позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або довічне ув’язнення.
Головний військовий прокурор Анатолій Матіос заявляв, що снайпер ймовірно використовував тепловізор, оскільки на вікні кабінету були щільно завішені штори. У той же час, за його словами, стрілок знав про розташування предметів у приміщенні, а також те, де сидить Генпрокурор.
Також А.Матіос розповів, що в процесі проведення невідкладних слідчих дій в деяких прилеглих будинках виявлені сліди злому замків для проникнення на горище.
Головний військовий прокурор наголошував, що “вперше в новітній історії України на такому рівні було скоєно замах на вбивство державного діяча”.