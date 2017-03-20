СБУ обнаружила в зоне АТО два тайника с оружием

Правоохранители изъяли из тайника более тысячи патронов различного калибра и три обтюраторы к приборам бесшумной стрельбы. Также оперативники спецслужбы обнаружили в тайнике карту с отметкой.

Во время проверки обозначенного на карте места сотрудники СБУ обнаружили еще один схрон с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26, 11 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами и 80 гранатами к подствольному гранатомету.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Как сообщал УНН, арсенал оружия изъяли полицейские в Киевской области.