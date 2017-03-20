СБУ обнаружила в зоне АТО два тайника с оружием
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Тайник с военными средствами поражения обнаружили правоохранители в одном из заброшенных домов в н.п. Сладкое Донецкой области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Правоохранители изъяли из тайника более тысячи патронов различного калибра и три обтюраторы к приборам бесшумной стрельбы. Также оперативники спецслужбы обнаружили в тайнике карту с отметкой.
Во время проверки обозначенного на карте места сотрудники СБУ обнаружили еще один схрон с двумя реактивными противотанковыми гранатами РПГ-26, 11 гранатами РГД-5 и Ф-1 с запалами и 80 гранатами к подствольному гранатомету.
Продолжаются неотложные следственные действия.
Как сообщал УНН, арсенал оружия изъяли полицейские в Киевской области.