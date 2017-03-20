СБУ виявила у зоні АТО дві схованки зі зброєю

Правоохоронці вилучили зі схрону більше тисячі набоїв різного калібру та три обтюратори до приборів безшумної стрільби. Також оперативники спецслужби знайшли у схроні карту із позначкою.

Під час перевірки позначеного на карті місця співробітники СБУ виявили ще один схрон з двома реактивними протитанковими гранатами РПГ-26, 11 гранатами РГД-5 та Ф-1 із запалами та 80 гранатами до підствольного гранатомета.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Як повідомляв УНН, арсенал зброї вилучили поліцейські на Київщині.