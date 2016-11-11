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15 марта, 19:03 • 111635 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156359 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 131453 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 124434 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 109301 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103769 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100298 просмотра

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СБУ изъяла в Одесской ОГА последние распоряжения М.Саакашвили

СБУ изъяла в Одесской ОГА последние распоряжения М.Саакашвили

Киев • УНН

 • 8652 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сообщил, что Служба безопасности Украины изъяла в Одесской ОГА последние его распоряжения. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Вчера СБУ пришла в областную администрацию, через несколько часов после подписания указа, изымать все мои последние распоряжения... Пусть господин Демчина (первый заместитель главы СБУ П.Демчина - ред.), департамент Кононенко-Грановского в прокуратуре перероют весь мир в поисках компромата", - сказал он.

Напомним, в понедельник 7 ноября глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.

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