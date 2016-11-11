СБУ изъяла в Одесской ОГА последние распоряжения М.Саакашвили
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Бывший глава Одесской областной государственной администрации Михеил Саакашвили сообщил, что Служба безопасности Украины изъяла в Одесской ОГА последние его распоряжения. Об этом он сказал на пресс-конференции, передает корреспондент УНН.
"Вчера СБУ пришла в областную администрацию, через несколько часов после подписания указа, изымать все мои последние распоряжения... Пусть господин Демчина (первый заместитель главы СБУ П.Демчина - ред.), департамент Кононенко-Грановского в прокуратуре перероют весь мир в поисках компромата", - сказал он.
Напомним, в понедельник 7 ноября глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили объявил, что подает в отставку.