СБУ вилучила в Одеській ОДА останні розпорядження М.Саакашвілі
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Колишній голова Одеської обласної державної адміністрації Міхеіл Саакашвілі повідомив, що Служба безпеки України вилучила в Одеській ОДА останні його розпорядження. Про це він сьогодні сказав на прес-конференції, передає кореспондент УНН.
“Вчора СБУ вже прийшло в обласну адміністрацію, через кілька годин після підписання указу, вилучати всі мої останні розпорядження... Нехай пан Демчина (перший заступник голови СБУ П.Демчина — ред.), департамент Кононенка-Грановського у прокуратурі перериють весь світ у пошуках компромату”, — сказав він.
Нагадаємо, у понеділок 7 листопада голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі оголосив, що подає у відставку.