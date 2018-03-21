СБУ изъяла 3 тонны янтаря в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотрудники СБУ изъяли 3 тонны янтаря в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.
“В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня. Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию“ скупщиков и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного“ камня", - говорится в сообщении.
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Как отмечается, продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в начале марта во время обысков в г.Олевск Житомирской области было изъято 40 кг янтаря.