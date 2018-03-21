СБУ изъяла 3 тонны янтаря в Житомирской области

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 15107 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 19966 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 65708 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 75236 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102008 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 109171 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116550 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121893 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 133015 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

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Актуальное
СБУ изъяла 3 тонны янтаря в Житомирской области

СБУ изъяла 3 тонны янтаря в Житомирской области

Киев  •  УНН

 • 10500 просмотра

КИЕВ. 21 марта. УНН. Сотрудники СБУ изъяли 3 тонны янтаря в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает УНН.

“В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры изъяли у организаторов и участников незаконного янтарного бизнеса более трех тонн необработанного камня. Во время ряда обысков в областном центре и в населенных пунктах Олевского района правоохранители обнаружили расфасованный по фракциям янтарь, "черную бухгалтерию“ скупщиков и средства для незаконной скупки и добычи "солнечного“ камня", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, продолжается досудебное следствие в уголовном производстве, открытом по ч. 4 ст. 240 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, в начале марта во время обысков в г.Олевск Житомирской области было изъято 40 кг янтаря.

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