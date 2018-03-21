СБУ вилучила 3 тонни бурштину на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Співробітники СБУ вилучили 3 тонни бурштину у Житомирській області. Про це повідомляє прес-центр СБУ, передає УНН.
“На Житомирщині співробітники Служби безпеки України під процесуальним керівництвом прокуратури вилучили в організаторів та учасників незаконного бурштинового бізнесу понад три тонни необробленого каменю. Під час низки обшуків в обласному центрі та у населених пунктах Олевського району правоохоронці виявили розфасований за фракціями бурштин, "чорну бухгалтерію" скупників та засоби для незаконної скупки та видобутку „сонячного“ каменю”, — йдеться у повідомленні.
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Як зазначається, триває досудове слідство у кримінальному провадженні, відкритому за ч. 4 ст. 240 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на початку березня під час обшуків у м.Олевськ Житомирської області було вилучено 40 кг бурштину.