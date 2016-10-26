СБУ разоблачила в Запорожье нелегальный ремонт военных авиационных двигателей

Правоохранители выяснили, что авиамастерскую правонарушители организовали в гараже. Клиентов искали посредники, убеждали, что ремонт двигателей будет происходить на заводе. Однако, на заводе только похищали комплектующие, необходимые для ремонта.

У "мастеров" не было соответствующей квалификации и лицензии на проведение ремонтных работ авиационной техники. Тем самым создавалась реальная основа для авиакатастроф, что могло стать основанием для компрометации запорожских предприятий-разработчиков и производителей авиационной техники, а также нанести ущерб государственным интересам Украины.

Во время обысков в помещениях и гараже злоумышленников сотрудники СБУ изъяли отремонтированный двигатель, который устанавливается на военных вертолетах Ми-8 и Ми-24, множество агрегатов и комплектующих, похищенных с авиапредприятия, печати коммерческих структур с признаками фиктивности, бланки, формуляры к авиационной технике, поддельные сертификаты качества, а также принадлежности для изготовления поддельных номеров авиационных двигателей.

Также правоохранители изъяли у дельцов авиакомплектующие общей стоимостью более четырех миллионов гривен.

По факту дела открыто уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.