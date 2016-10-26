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СБУ викрила у Запоріжжі нелегальний ремонт військових авіаційних двигунів

СБУ викрила у Запоріжжі нелегальний ремонт військових авіаційних двигунів

Київ • УНН

 • 9239 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Служба безпеки України викрила у Запоріжжі групу ділків, які організували нелегальний ремонт цивільних та військових авіаційних двигунів і видавали на них підроблені сертифікати якості відомого запорізького авіапідприємства. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.

Правоохоронці з'ясували, що авіамайстерня правопорушники організували у гаражі. Клієнтів шукали посередники, які переконували, що ремонт двигунів відбуватиметься на заводі. Проте, на заводі лише викрадали комплектуючі, необхідні для ремонту.

У “майстрів” не було відповідної кваліфікації та ліцензії на проведення ремонтних робіт авіаційної техніки. Тим самим створювалося реальне підґрунтя для авіакатастроф, що могло стати підставами для компрометації запорізьких підприємств-розробників та виробників авіаційної техніки, а також завдати шкоди державним інтересам України.

Під час обшуків у помешканнях та гаражі зловмисників співробітники СБУ вилучили відремонтований двигун, який встановлюється на військових гвинтокрилах Мі-8 та Мі-24, чимало агрегатів та комплектуючих, викрадених з авіапідприємства, печатки комерційних структур з ознаками фіктивності, бланки, формуляри до авіаційної техніки, підроблені сертифікати якості, а також приладдя для виготовлення підроблених номерів авіаційних двигунів.

Також правоохоронці вилучили у ділків авіакомплектуючі загальною вартістю понад чотири мільйони гривень.

За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ст. 185 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії.

 

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