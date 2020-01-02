СБУ разоблачила попытку вербовки жителя Мариуполя спецслужбами РФ

“Житель Мариуполя при пересечении государственной границы был задержан представителями ФСБ РФ. С применением психологического давления его пытались склонить к негласному сотрудничеству для сбора информации о военнослужащих Вооруженных Сил Украины и сотрудников украинских правоохранительных органов. При этом, ФСБэшник требовал от украинца деньги за несоздание искусственных препятствий при осуществлении им и его коллегами предпринимательской деятельности”, — говорится в сообщении.

В случае отказа он также угрожал закрыть коммерсанту въезд на территорию РФ и исключить его встречи с близкими родственниками, которые там проживают.

Напомним, в СБУ сообщили, что они получили очередные доказательства привлечения пророссийскими боевиками осужденных с ОРДЛО. Так, о вербовке со стороны незаконных формирований рассказал один из осужденных, перемещенных из неподконтрольных районов Луганщины.