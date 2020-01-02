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СБУ викрила спробу вербування мешканця Маріуполя спецслужбами РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Служба безпеки України викрила спробу вербування мешканця міста Маріуполя із застосуванням психологічного тиску спецслужбами РФ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр СБУ.

“Мешканець Маріуполя під час перетину державного кордону був затриманий представниками ФСБ РФ. Із застосуванням психологічного тиску його намагалися схилити до негласної співпраці для збору інформації про військовослужбовців Збройних Сил України та співробітників українських правоохоронних органів. При цьому, ФСБівець вимагав від українця гроші за нестворення штучних перешкод під час здійснення ним та його колегами підприємницької діяльності”, — сказано у повідомленні.

У разі відмови він, зокрема, погрожував закрити комерсанту в’їзд на територію РФ та унеможливити його зустрічі з близькими родичами, які там проживають.

Нагадаємо, в СБУ повідомили, що вони отримали чергові докази вербування проросійськими бойовиками засуджених з ОРДЛО. Так, про вербування з боку незаконних формувань розповів один із засуджених, переміщених з непідконтрольних районів Луганщини.

Українські Національні Новини

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