СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ЛНР" и "ДНР"

Установлено, что организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации "ЛНР / ДНР".

Во время обысков правоохранители изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.