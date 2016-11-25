СБУ разоблачила схему финансирования террористов "ЛНР" и "ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Служба безопасности Украины разоблачила деятельность организованной группы мошенников, которые присваивали деньги граждан в особо крупных размерах под видом деятельности дилерских центров "Forex" по электронной торговле на международном валютном рынке, прекратила в Киеве, Харькове, Днепре, Одессе и Львове. В дальнейшем средства перечислялись в Российскую Федерацию, а затем использовались для финансирования "ЛНР" и "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что организаторы сделки через специально созданные веб-ресурсы вводили в заблуждение "инвесторов", используя специальное программное обеспечение для имитации процесса электронной торговли. Часть полученных доходов от преступной деятельности переводилась на счета в Российскую Федерацию. Эти средства использовались для финансирования террористической организации "ЛНР / ДНР".
Во время обысков правоохранители изъяли "черную бухгалтерию", компьютерную технику, специальное программное обеспечение, банковские карты и документацию, подтверждающую незаконность финансовых сделок. Также сотрудники СБ Украины изъяли методические рекомендации и документы, свидетельствующие о сотрудничестве с финансовыми учреждениями Российской Федерации.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины.