СБУ викрила схему фінансування терористів “ЛНР” та “ДНР”
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Служба безпеки України викрила діяльність організованої групи шахраїв, які привласнювали гроші громадян у особливо великих розмірах під виглядом діяльності дилерських центрів “Forex” з електронної торгівлі на міжнародному валютному ринку, припинила у Києві, Харкові, Дніпрі, Одесі та Львові. В подальшому кошти перераховувалися до Російської Федерації, а потім використовувалися для фінансування “ЛНР” та “ДНР”. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що організатори оборудки через спеціально створені веб-ресурси вводили в оману “інвесторів”, використовуючи спеціальне програмне забезпечення для імітації процесу електронної торгівлі. Частина отриманих прибутків від злочинної діяльності переводилася на банківські рахунки до Російської Федерації. Ці кошти використовувалися для фінансування терористичної організації “ЛНР/ДНР”.
Під час обшуків правоохоронці вилучили “чорну бухгалтерію”, комп’ютерну техніку, спеціальне програмне забезпечення, банківські картки та документацію, що підтверджує незаконність фінансових оборудок. Також співробітники СБ України вилучили методичні рекомендації та документи, що свідчать про співпрацю з фінансовими установами Російської Федерації.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 258-5 (фінансування тероризму) Кримінального кодексу України.