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СБУ разоблачила бывшего депутата Одесского горсовета на финансировании терроризма

СБУ разоблачила бывшего депутата Одесского горсовета на финансировании терроризма

Киев  •  УНН

 • 11443 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили факты финансирования бывшим депутатом Одесского городского совета совместно с менеджментом строительной компании незаконных вооруженных формирований так называемых "ДНР" и "ЛНР", передает УНН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР/ЛНР".

"Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНН, причастен к финансированию терроризма теневой центр разоблачили в Сумах.

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