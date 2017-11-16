СБУ разоблачила бывшего депутата Одесского горсовета на финансировании терроризма

Правоохранители установили, что один из крупных одесских застройщиков часть проданной недвижимости не отражает в финансовой документации и получает наличными. Затем передавались одному из бывших депутатов горсовета Одессы, который имеет "интересы" в строительном бизнесе.

Сотрудники спецслужбы задокументировали, что депутат, объявленный в международный розыск, скрывается от украинского правосудия на территории России и направляет процент от суммы на финансирование незаконных вооруженных формирований террористических организаций "ДНР/ЛНР".

"Для получения дополнительных доказательств финансирования терроризма в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины, происходят обыски в офисных помещениях строительной компании и местах жительства фигурантов дела", - отметили в СБУ.

Как сообщал УНН, причастен к финансированию терроризма теневой центр разоблачили в Сумах.