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СБУ викрила колишнього депутата Одеської міськради на фінансуванні тероризму

СБУ викрила колишнього депутата Одеської міськради на фінансуванні тероризму

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих “ДНР” та “ЛНР”, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.

Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має “інтереси” у будівельному бізнесі.

Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій “ДНР/ЛНР”.

“Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи”, — зазначили в СБУ.

Як повідомляв УНН, причетний до фінансування тероризму тіньовий центр викрили у Сумах.

Українські Національні Новини

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