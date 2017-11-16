СБУ викрила колишнього депутата Одеської міськради на фінансуванні тероризму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Співробітники Служби безпеки України викрили факти фінансування колишнім депутатом Одеської міської ради спільно з менеджментом будівельної компанії незаконних збройних формувань так званих “ДНР” та “ЛНР”, передає УНН з посиланням на прес-службу відомства.
Правоохоронці встановили, що один із великих одеських забудовників частину проданої нерухомості не відображає у фінансовій документації та отримує готівкою. Потім гроші передавалися одному з колишніх депутатів міськради Одеси, який має “інтереси” у будівельному бізнесі.
Співробітники спецслужби задокументували, що депутат, оголошений у міжнародний розшук, переховується від українського правосуддя на території Росії та спрямовує відсоток від суми на фінансування незаконних збройних формувань терористичних організацій “ДНР/ЛНР”.
“Для отримання додаткових доказів фінансування тероризму у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України, відбуваються обшуки в офісних приміщеннях будівельної компанії та місцях проживання фігурантів справи”, — зазначили в СБУ.
Як повідомляв УНН, причетний до фінансування тероризму тіньовий центр викрили у Сумах.