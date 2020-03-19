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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 103045 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105737 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 107714 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106480 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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СБУ разоблачила агента спецслужб РФ на попытке незаконной передачи секретной информации в сфере кораблестроения

СБУ разоблачила агента спецслужб РФ на попытке незаконной передачи секретной информации в сфере кораблестроения

Киев  •  УНН

 • 13306 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители разоблачили и блокировали попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом относительно технических разработок судостроительной отрасли нашего государства. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги.

По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.

Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ. Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.

Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, в Украине до 10 лет лишения свободы осудили гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе за шпионаж.

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