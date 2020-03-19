СБУ разоблачила агента спецслужб РФ на попытке незаконной передачи секретной информации в сфере кораблестроения
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Правоохранители разоблачили и блокировали попытку незаконной передачи российским спецслужбам информации с ограниченным доступом относительно технических разработок судостроительной отрасли нашего государства. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.
Оперативники спецслужбы установили, что житель Николаевской области инициативно установил контакт с представителями ФСБ РФ для передачи секретных данных за деньги.
По заданию кураторов агент собирал секретную информацию о деятельности одного из ведущих предприятий кораблестроения, в частности его технических разработок.
Сотрудники СБУ задокументировали контакты фигуранта с представителями спецслужб РФ. Правоохранители задержали агента на попытке незаконной передачи по электронным каналам связи собранных им разведывательных данных.
Сейчас решается вопрос о сообщение задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения. Продолжаются неотложные следственные действия.
Напомним, в Украине до 10 лет лишения свободы осудили гражданина Китайской Народной Республики Шу Юаньцзе за шпионаж.