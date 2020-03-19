СБУ викрила агента спецслужб РФ на спробі незаконної передачі секретної інформацію у сфері кораблебудування
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Правоохоронці викрили та блокували спробу незаконної передачі російським спецслужбам інформації з обмеженим доступом щодо технічних розробок суднобудівної галузі нашої держави. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що житель Миколаївської області ініціативно встановив контакт з представниками ФСБ РФ для передачі секретних даних за гроші.
За завданням кураторів агент збирав таємну інформацію про діяльність одного з провідних підприємств кораблебудування, зокрема його технічних розробок.
Співробітники СБУ задокументували контакти фігуранта з представниками спецслужб РФ. Правоохоронці затримали агента на спробі незаконної передачі електронними каналами зв’язку зібраних ним розвідувальних даних.
Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу. Тривають невідкладні слідчі дії.
Нагадаємо, в Україні до 10 років позбавлення волі засудили громадянина Китайської Народної Республіки Шу Юаньцзє за шпигунство.