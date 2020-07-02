СБУ: в Бердянске "прикрыли" российскую ботоферму для информационных вбросов
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Служба безопасности Украины в Бердянске Запорожской области блокировала работу ботофермы, управляемой из РФ. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"СБУ блокировала в Бердянске деятельность ботофермы, которая входила в разветвленную межрегиональную сет, управляемую из России, для дискредитации украинской власти", - говорится в сообщении.
Киберспециалисты спецслужбы установили, что житель Бердянска оборудовал ботоферму, которая была обеспечена всем необходимым телекоммуникационным оборудованием и программным обеспечением. "Ее мощности позволяли генерировать фейки и манипулятивные материалы от имени более 500 "ботов". Для регистрации аккаунтов злоумышленник использовал SIM-карты как украинских, так и российских мобильных операторов", - говорится в сообщении.
"Информационные "вбросы", которые отрабатывала ботоферма, были направлены на создание панических настроений во время пандемии коронавируса и дискредитацию действий украинской власти", - добавили в СБУ.
Во время проведения обыска правоохранители изъяли компьютерную технику со специальным программным обеспечением, техническое оборудование и почти 900 карточек украинских и российских мобильных операторов.
Напомним, СБУ заблокировала работу разветвленной сети российских ботоферм, что дискредитировали украинскую власть.