СБУ: у Бердянську "прикрили" російську ботоферму для інформаційних вкидів

“СБУ блокувала у Бердянську діяльність ботоферми, яка входила до розгалуженої міжрегіональної мережі, керованої з Росії, для дискредитації української влади”, — йдеться у повідомленні.

Кіберфахівці спецслужби встановили, що житель Бердянська обладнав ботоферму, що була забезпечена всім необхідним телекомунікаційним обладнанням і програмним забезпеченням. "Її потужності дозволяли генерувати фейки і маніпулятивні матеріали від імені понад 500 “ботів”. Для реєстрації акаунтів зловмисник використовував SIM-картки як українських, так і російських мобільних операторів", - сказано у повідомленні.

"Інформаційні “вкиди”, які відпрацьовувала ботоферма, були направлені на створення панічних настроїв під час пандемії коронавірусу та дискредитацію дій української влади", - додали у СБУ.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку зі спеціальним програмним забезпеченням, технічне обладнання та майже 900 карток українських і російських мобільних операторів.

Нагадаємо, СБУ заблокувала роботу розгалуженої мережі російських ботоферм, що дискредитували українську владу.