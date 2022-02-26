СБУ опровергла высадку российского десанта во Львовской области. Работала украинская авиация

Цитата:

“Сейчас распространяют информацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды — это не соответствует действительности!" - отмечается в сообщении управления СБУ.

Детали

В СБУ просят жителей сохранять спокойствие.

“Сообщаем — работала украинская авиация”, — отмечается в сообщении.

Контекст

Мэр Львова Андрей Садовый в субботу, 26 февраля, заявил, что в районе Бродов на трех вертолетах высадился российский десант — около 60 человек.