СБУ опровергла высадку российского десанта во Львовской области. Работала украинская авиация
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Служба безопасности Украины заявила, что информация о высадке десанта РФ в районе Бродов во Львовской области не соответствует действительности. Отмечается, что работала украинская авиация. Об этом сообщили в Управлении СБ Украины во Львовской области, пишет УНН.
Цитата:
“Сейчас распространяют информацию о высадке десанта РФ в районе населенного пункта Броды — это не соответствует действительности!" - отмечается в сообщении управления СБУ.
Детали
В СБУ просят жителей сохранять спокойствие.
“Сообщаем — работала украинская авиация”, — отмечается в сообщении.
Контекст
Мэр Львова Андрей Садовый в субботу, 26 февраля, заявил, что в районе Бродов на трех вертолетах высадился российский десант — около 60 человек.