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СБУ спростувала висадку російського десанту на Львівщині. Працювала українська авіація

СБУ спростувала висадку російського десанту на Львівщині. Працювала українська авіація

Київ • УНН

 • 116123 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Служба безпеки України заявила, що інформація про висадку десанту РФ у районі Бродів на Львівщині не відповідає дійсності. Зазначається, що працювала українська авіація. Про це повідомили в управлінні СБ України у Львівській області, пише УНН.

Цитата:

“Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди — це не відповідає дійсності!” — наголошується в повідомленні управлінні СБУ.

Деталі

У СБУ просять мешканців зберігати спокій.

“Повідомляємо — працювала українська авіація”, — зазначається в повідомленні.

Контекст

Мер Львова Андрій Садовий у суботу, 26 лютого заявив, що у районі Бродів на трьох вертольотах висадився російський десант — близько 60 людей.

Українські Національні Новини

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