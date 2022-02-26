СБУ спростувала висадку російського десанту на Львівщині. Працювала українська авіація
Київ • УНН
КИЇВ. 26 лютого. УНН. Служба безпеки України заявила, що інформація про висадку десанту РФ у районі Бродів на Львівщині не відповідає дійсності. Зазначається, що працювала українська авіація. Про це повідомили в управлінні СБ України у Львівській області, пише УНН.
Цитата:
“Наразі розповсюджують інформацію про висадку десанту РФ в районі населеного пункту Броди — це не відповідає дійсності!” — наголошується в повідомленні управлінні СБУ.
Деталі
У СБУ просять мешканців зберігати спокій.
“Повідомляємо — працювала українська авіація”, — зазначається в повідомленні.
Контекст
Мер Львова Андрій Садовий у суботу, 26 лютого заявив, що у районі Бродів на трьох вертольотах висадився російський десант — близько 60 людей.