СБУ провела ряд обысков у Мураева и его приспешников: что нашли
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. У руководителя запрещенной пророссийской партии «Наши» Евгения Мураева правоохранители провели ряд обысков. В результате следственно-оперативных действий изъяты наличные деньги, в том числе в российских рублях, оружие, компьютерную технику и мобильные телефоны, а также другие материалы, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
Мероприятия проходили по местам жительства и в офисах самого Мураева и его родных, а также у его ближайших соратников.
Все это – в рамках уголовного производства по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
В настоящее время Мураев скрывается от правосудия за границей.
Несмотря на это, сотрудники СБУ инициировали проведение независимых экспертиз высказываний политика. Их выводы свидетельствуют о наличии в этих действиях признаков преступления, предусмотренного ч.1 ст.111 УК Украины (государственный заряд). А именно – в контексте причинения вреда информационной безопасности Украины.
Также, по материалам следователей СБУ, в эфирах подконтрольного Мураеву телеканала «НАШ» неоднократно распространялись нарративы российской информационной пропаганды. Из-за этого, а также из-за разжигания межнациональной и религиозной вражды на телеканал были наложены штрафные санкции.
В настоящее время все изъятые материалы переданы на экспертизы.
По их результатам будут предприниматься дальнейшие процессуальные действия.
Мероприятия проводились следователями Управления СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты национальной государственности и при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры.
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