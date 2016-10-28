СБУ проведет антитеррористические учения в двух районах Закарпатья

В мероприятии также примут участие сотрудники ГУ НП в области, Управление ГосЧС, Нацгвардия, военные, другие службы и ведомства. Во время учебы будут задействованы силы и средства участников мероприятия.

Напомним, 25 октября в Мариуполе прошли масштабные учения всех служб спасения. Последний раз такие учения проходили в 2004 году.