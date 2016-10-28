СБУ проведе антитерористичні навчання у двох районах Закарпаття
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Закарпатській області проведе планові антитерористичні навчання у Мукачівському та Берегівському районах. Про це УНН повідомили у прес-групі УСБУ у Закарпатській області.
У заході також візьмуть участь співробітники ГУ НП в області, Управління ДСНС, Нацгвардія, військові, інші служби й відомства. Під час навчання будуть задіяні сили і засоби учасників заходу.
Нагадаємо, 25 жовтня в Маріуполі пройшли наймасштабніші навчання всіх служб порятунку. Останній раз такі навчання проходили в 2004 році.