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Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року
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СБУ проведе антитерористичні навчання у двох районах Закарпаття

СБУ проведе антитерористичні навчання у двох районах Закарпаття

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Сьогодні, 28 жовтня, координаційна група Антитерористичного центру при Управлінні СБ України в Закарпатській області проведе планові антитерористичні навчання у Мукачівському та Берегівському районах. Про це УНН повідомили у прес-групі УСБУ у Закарпатській області.

У заході також візьмуть участь співробітники ГУ НП в області, Управління ДСНС, Нацгвардія, військові, інші служби й відомства. Під час навчання будуть задіяні сили і засоби учасників заходу.

Нагадаємо, 25 жовтня в Маріуполі пройшли наймасштабніші навчання всіх служб порятунку. Останній раз такі навчання проходили в 2004 році.

Українські Національні Новини

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