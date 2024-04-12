СБУ пришла с обысками к "агенту в рясе" из руководства УПЦ МП Данилевичу - источник

Служба безопасности Украины проводит обыски у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича, который известен поддержкой "русского мира" и оправданием агрессии рф", а также призывами не давать томос ПЦУ. Об этом журналисту УНН рассказал источник в правоохранительных органах.

Детали

Как сообщил источник, сегодня утром обыски проходят у заместителя председателя синодального отдела внешних церковных связей УПЦ МП протоиерея Николая Данилевича.

"Он известен тем, что был в составе делегации, которая в 2017 году вместе с Новинским уговаривала Вселенского патриарха Варфоломея не давать томос ПЦУ. Данилевич также отличился поддержкой "русского мира" и оправданием агрессии рф", - сообщил источник, добавив, что детали будут обнародованы позже.

Напомним

Ранее глава СБУ Василий Малюк заявил, что служба борется не с духовенством в целом, а лишь с теми, кто работает против Украины, прикрываясь рясами.