СБУ должна перейти на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности - Луценко

"Служба безопасности должна перейти также на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности", - подчеркнул он.



Генпрокурор отметил, что антиукраинские центры открыто бросают вызов стабильности нашей страны.



Как сообщал УНН, за период с начала военного положения на территорию Украины не пропустили 680 граждан Российской Федерации.



Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.



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