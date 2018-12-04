СБУ должна перейти на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 4 декабря. УНН. Служба безопасности Украины должна перейти на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности. Об этом сказал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время совещания с руководителями правоохранительных органов в Одессе, передает УНН.
"Служба безопасности должна перейти также на усиленный режим противодействия антиукраинской деятельности", - подчеркнул он.
Генпрокурор отметил, что антиукраинские центры открыто бросают вызов стабильности нашей страны.
Как сообщал УНН, за период с начала военного положения на территорию Украины не пропустили 680 граждан Российской Федерации.
Украинские пограничники на фоне введения военного положения не пропускают всех мужчин - граждан РФ в возрасте от 16 до 60 лет в Украине.
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