СБУ повинна перейти на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності - Луценко

"Служба безпеки має перейти також на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності", - наголосив він.



Генпрокурор зазначив, що антиукраїнські центри відкрито кидають виклик стабільності нашої країни.



Як повідомляв УНН, за період від початку воєнного стану на територію України не пропустили 680 громадян Російської Федерації.



Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.



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