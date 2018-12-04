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СБУ повинна перейти на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності - Луценко

СБУ повинна перейти на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності - Луценко

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 грудня. УНН. Служба безпеки України має перейти на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності. Про це сьогодні сказав Генеральний прокурор України Юрій Луценко під час наради з керівниками правоохоронних органів в Одесі, передає УНН.

"Служба безпеки має перейти також на посилений режим протидії антиукраїнській діяльності", - наголосив він.

Генпрокурор зазначив, що антиукраїнські центри відкрито кидають виклик стабільності нашої країни.

Як повідомляв УНН, за період від початку воєнного стану  на територію України не пропустили 680 громадян Російської Федерації.

Українські прикордонники на фоні введення воєнного стану не пропускають всіх чоловіків - громадян РФ віком від 16 до 60 років в Україну.

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