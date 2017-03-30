СБУ сообщила о высоком уровне террористической угрозы в Одесской области

“Мы работаем и в связи с годовщиной событий второго мая, которая приближается. Если говорить об уровне террористической угрозы, то мы не будем скрывать — он достаточно высокий”, – сказал В.Кононенко.



Он также добавил, что в Украине происходят попытки расшатывания ситуации внутри государства, которые спецслужба пресекает.



“Мы должны понимать, что против нас ведется не только операция на востоке, а идет и расшатывание ситуации внутри страны. Террористические проявления — это один из способов расшатать ситуацию. На сегодняшний день мы достаточно эффективно влияем на это, довольно много случаев предупреждаем, и будем это делать в будущем”, – отметил представитель СБУ.



Напомним, 2 мая 2014 года в Одессе во время массовых беспорядков погибли 48 человек и более 200 были ранены.