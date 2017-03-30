СБУ повідомила про високий рівень терористичної загрози в Одеській області

“Ми працюємо і у зв’язку з річницею подій другого травня, яка наближається. Якщо говорити про рівень терористичної загрози, то ми не будемо приховувати — він достатньо високий”, — сказав В.Кононенко.



Він також додав, що в Україні відбуваються спроби розхитування ситуації всередині держави, які спецслужба попереджає.



“Ми повинні розуміти, що проти нас ведеться не лише операція на сході, а йде й розхитування ситуації всередині країни. Терористичні прояви — це один із способів розхитати ситуацію. На сьогоднішній день ми досить ефективно впливаємо на це, досить багато випадків попереджаємо, і будемо це робити в майбутньому”, — зазначив представник СБУ.



Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено.