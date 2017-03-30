СБУ повідомила про високий рівень терористичної загрози в Одеській області
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. У Службі безпеки України повідомляють про високий рівень терористичної загрози в Одеській області у зв’язку з наближенням чергової річниці трагічний подій, які відбулися 2 травня 2014 року. Про це під час брифінгу повідомив начальник департаменту СБУ з питань захисту національної державності і боротьби з тероризмом Віктор Кононенко, передає УНН.
“Ми працюємо і у зв’язку з річницею подій другого травня, яка наближається. Якщо говорити про рівень терористичної загрози, то ми не будемо приховувати — він достатньо високий”, — сказав В.Кононенко.
Він також додав, що в Україні відбуваються спроби розхитування ситуації всередині держави, які спецслужба попереджає.
“Ми повинні розуміти, що проти нас ведеться не лише операція на сході, а йде й розхитування ситуації всередині країни. Терористичні прояви — це один із способів розхитати ситуацію. На сьогоднішній день ми досить ефективно впливаємо на це, досить багато випадків попереджаємо, і будемо це робити в майбутньому”, — зазначив представник СБУ.
Нагадаємо, 2 травня 2014 року в Одесі під час масових заворушень загинуло 48 осіб і понад 200 було поранено.