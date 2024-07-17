СБУ показала видео освобождения из плена украинских защитников

Служба безопасности Украины опубликовала в Telegram видео, как в Украине встречали 95 военнослужащих, об освобождении которых стало известно 17 июля, передает УНН.

Детали

На видео украинцы выходят из автобусов, и говорят «Слава Украине».

Это результат работы Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, который выполнил решение Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными - отметили в СБУ.

В СБУ указали, что работают над тем, чтобы выполнить поручение Президента Украины и вернуть из плена каждого украинца.

Дополнение

Среди 95 освобожденных из российского плена украинских военнослужащих 23 человека защищали Мариуполь из них тринадцать - защитники «Азовстали». Большинство военных были в плену с 2022 года.

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