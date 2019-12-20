СБУ показала спецоперацию по ликвидации подпольных казино

Во время спецоперации, которая была проведена по поручению Президента Украины, изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

Оперативники спецслужбы установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители. Состоялось 57 обысков по адресам расположения заведений.

Начат ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В СБУ отметили, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Закона Украины "О государственных лотереях Украины". Также они работали вопреки Закону Украины "О запрете игорного бизнеса".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков провел селекторное совещание, во время которого выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине.