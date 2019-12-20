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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 139813 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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СБУ показала спецоперацию по ликвидации подпольных казино

СБУ показала спецоперацию по ликвидации подпольных казино

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 декабря. УНН. Сотрудники СБУ блокировали работу 43 подпольных казино и игорных заведений в шести регионах страны: Киеве, Днепре, Львове, Одессе, Харькове и Запорожье. Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Во время спецоперации, которая была проведена по поручению Президента Украины, изъяли 33 стола для игры в покер, 293 игровых автоматов, 11 рулеток и почти 1 миллион гривен наличности, полученной от нелегального бизнеса.

Оперативники спецслужбы установили, где именно функционируют подпольные казино и игорные заведения, которые "крышуют" правоохранители. Состоялось 57 обысков по адресам расположения заведений.

Начат ряд уголовных производств по ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) и ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное следствие.

В СБУ отметили, что деятельность нелегальных заведений не соответствует положениям Закона Украины "О государственных лотереях Украины". Также они работали вопреки Закону Украины "О запрете игорного бизнеса".

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков провел селекторное совещание, во время которого выступил с требованием к Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением Кабинета министров прекратить функционирование игорных заведений в Украине.

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