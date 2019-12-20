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СБУ показала спецоперацію з ліквідації підпільних казино

СБУ показала спецоперацію з ліквідації підпільних казино

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 грудня. УНН. Співробітники СБУ блокували роботу 43 підпільних казино та гральних закладів у шести регіонах країни: Києві, Дніпрі, Львові, Одесі, Харкові та Запоріжжі. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.

Під час спецоперації, яка була проведена на виконання доручення Президента України, вилучили 33 столи для гри у покер, 293 гральні автомати, 11 рулеток і майже 1 мільйон гривень готівки, отриманої від нелегального бізнесу.

Оперативники спецслужби встановили, де саме функціонують підпільні казино та гральні заклади, які "кришують" правоохоронці. Відбулося 57 обшуків за адресами розташування закладів. 

Розпочато низку кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 203-2 (зайняття гральним бізнесом) та ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України. Триває досудове слідство. 

У СБУ зазначили, що діяльність нелегальних закладів не відповідає положенням Закону України “Про державні лотереї України”. Також вони працювали всупереч Закону України “Про заборону грального бізнесу”. 

Нагадаємо, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков провів селекторну нараду, під час якої виступив з вимогою до Нацполіції до 16 години 20 грудня відповідно до постанови Кабінету міністрів припинити функціонування гральних закладів в Україні.

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