СБУ перехватила разговоры оккупантов: в Харькове российским военным дали команду стрелять в гражданских

Детали

По данным СБУ, российская армия бросает все больше сил на окружение города, но это не дает желаемых результатов, а потери оккупантов - несравненные.

Так, из 2 тыс. боевиков так называемой "ЛНР", которые захотели штурмовать Харьков, сейчас в живых остались только 20-25 человек.

Это заставляет оккупантов беситься, и так открывается истинное лицо "миротворцев", добавили в спецслужбе.

Цитата

"Нас здесь мало, нас окружили. Теперь нам дали команду всех ху*рить, всех подряд: гражданские, дети не дети. Всех ху* рить, всех. Вот только снайпер, который на вышке сидел, за забором трех убил, просто фонариком в нашу сторону светили", - говорит на перехваченной СБУ разговоре один из оккупантов.

Добавим

В СБУ добавили, что продолжают собирать факты военных преступлений РФ.

"Захватчики обязательно будут отвечать за каждый выстрел, за каждый разрушенный дом и каждую жизнь. Если, конечно, останутся в живых", - добавили в спецслужбе.