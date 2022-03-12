СБУ перехопила розмови окупантів: у Харкові російським військовим дали команду стріляти в цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. У Харкові російським військовим дали команду стріляти в цивільних - про це свідчить розмова окупантів, яку перехопили в СБУ, передає УНН.
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За даними СБУ, російська армія кидає все більше сил на оточення міста, але це не дає бажаних результатів, а втрати окупантів – незрівнянні.
Так, із 2 тис. бойовиків так званої "ЛНР", які захотіли штурмувати Харків, зараз у живих залишилися лише 20-25 осіб.
Це змушує окупантів скаженіти, і так відкривається справжнє обличчя «миротворців», додали у спецслужбі.
Цитата
"Нас тут мало, нас оточили. Тепер нам дали команду всіх ху * рити, всіх підряд: цивільні, діти не діти… всіх ху * рити, всіх. Ось щойно снайпер, який на вишці сидів, трьох за парканом вбив, які просто ліхтариком в нашу сторону світили", – говорить на перехопленій СБУ розмові один із окупантів.
Додамо
У СБУ додали, що продовжують збирати факти воєнних злочинів РФ.
"Загарбники обов’язково відповідатимуть за кожен постріл, за кожен зруйнований будинок і кожне життя. Якщо, звісно, зостануться в живих", - додали у спецслужбі.