СБУ обнародует фамилии причастных к запланированным Кремлем провокациям в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. После суда над подозреваемыми в подготовке дестабилизации в Украине с 15 ноября, их имена будут обнародованы. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик, передает корреспондент УНН.
"Мы знаем эти имена, СБУ собирает доказательства, чтобы передать в прокуратуру, а затем в суд... Все фамилии вы впоследствии услышите, как бы ни старались нам помешать прожить очередную годовщину (Евромайдана - ред.)", - сказал он.
Как сообщал УНН, по данным СБУ, Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.