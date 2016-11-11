СБУ обнародует фамилии причастных к запланированным Кремлем провокациям в Украине

"Мы знаем эти имена, СБУ собирает доказательства, чтобы передать в прокуратуру, а затем в суд... Все фамилии вы впоследствии услышите, как бы ни старались нам помешать прожить очередную годовщину (Евромайдана - ред.)", - сказал он.

Как сообщал УНН, по данным СБУ, Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.