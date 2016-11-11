СБУ оприлюднить прізвища причетних до запланованих Кремлем провокацій в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Після суду над підозрюваними у підготовці дестабілізації в Україні з 15 листопада, їх імена будуть оприлюднені. Про це сказав на брифінгу начальник Департаменту захисту національної державності СБУ Анатолій Дублик, передає кореспондент УНН.
“Ми знаємо ці імена, СБУ збирає докази, щоб передати в прокуратуру, а потім до суду... Всі прізвища ви згодом почуєте, як би не старалися нам перешкодити прожити чергову річницю (Євромайдану — ред.)”, — сказав він.
Як повідомляв УНН, за даними СБУ, Російська Федерація запланувала масштабну дестабілізацію ситуації в Україні починаючи з 15 листопада цього року.