СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу за службу в рядах "Л/ДНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. С начала военных действий на Востоке Украины СБУ объявила о подозрении 201 иностранцу-наемнику, которые воевали на стороне "ЛНР" и "ДНР". Об этом УНН сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины в ответ на журналистский запрос.
"В период с февраля 2014 года по настоящее время следователями СБ Украины 201 иностранному гражданину было сообщено о подозрении", - проинформировали в СБУ в ответ на запрос УНН в отношении иностранных граждан, воевавших на стороне "ЛНР" и "ДНР".
В спецслужбе уточнили, что 178 наемников были гражданами РФ и еще 23 человека - граждане других стран.
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Как сообщал УНН, в рамках программы "Тебя ждут дома" в 2019 году 367 человек добровольно отказались от участия в деятельности "ЛНР" и "ДНР".