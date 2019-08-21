СБУ оголосила про підозру 201 іноземцю за службу в лавах "Л/ДНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. З початку військових дій на Сході України СБУ оголосила про підозру 201 іноземцю-найманцю, які воювали на боці "ЛНР" та "ДНР". Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України у відповідь на журналістський запит.
"У період з лютого 2014 року по теперішній час слідчими СБ України 201 іноземному громадянину було повідомлено про підозру", - проінформували в СБУ у відповідь на запит УНН щодо іноземних громадян, які воювали на боці "ЛНР" і "ДНР".
У спецслужбі уточнили, що 178 найманців були громадянами РФ і ще 23 особи – громадяни інших країн.
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Як повідомляв УНН, у рамках програми "На тебе чекають вдома" у 2019 році 367 осіб добровільно відмовилися від участі в діяльності "ЛНР" і "ДНР".