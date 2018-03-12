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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 40876 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 55393 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 58899 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102439 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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СБУ не имеет запретных документов на въезд Собчак в Украину через посещения ею АР Крым в 2014 - источник

СБУ не имеет запретных документов на въезд Собчак в Украину через посещения ею АР Крым в 2014 - источник

Киев  •  УНН

 • 10068 просмотра

КИЕВ. 13 марта. УНН. У Службы безопасности Украины нет запретных документов, которые бы делали невозможным въезд кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак на территорию Украины через посещения ею оккупированной АР Крым в 2014 году. Об этом УНН сообщил источник в СБ Украины.

"Лица, которые въезжали в оккупированный Крым в 2014 году, до принятия соответствующего закона ("Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее") о запрете, к ним пока вопросов - нет", - сказал собеседник агентству.

"Остальные вопросы будут решаться в отношении этого лица (Ксении Собчак) по-мере того и соответственно от того зачем она постарается попасть на оккупированную территорию", - добавил источник в ведомстве.

Как сообщал УНН, украинские пограничники решат, предоставлять-ли кандидату в президенты Российской Федерации Ксении Собчак разрешение на въезд на территорию оккупированной АР Крым при попытке пересечения ею российско-украинской границы.

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