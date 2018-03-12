СБУ не имеет запретных документов на въезд Собчак в Украину через посещения ею АР Крым в 2014 - источник
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. У Службы безопасности Украины нет запретных документов, которые бы делали невозможным въезд кандидата в президенты Российской Федерации Ксении Собчак на территорию Украины через посещения ею оккупированной АР Крым в 2014 году. Об этом УНН сообщил источник в СБ Украины.
"Лица, которые въезжали в оккупированный Крым в 2014 году, до принятия соответствующего закона ("Об утверждении Порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее") о запрете, к ним пока вопросов - нет", - сказал собеседник агентству.
"Остальные вопросы будут решаться в отношении этого лица (Ксении Собчак) по-мере того и соответственно от того зачем она постарается попасть на оккупированную территорию", - добавил источник в ведомстве.
Как сообщал УНН, украинские пограничники решат, предоставлять-ли кандидату в президенты Российской Федерации Ксении Собчак разрешение на въезд на территорию оккупированной АР Крым при попытке пересечения ею российско-украинской границы.