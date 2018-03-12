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СБУ немає заборонних документів на в'їзд Собчак до України через відвідування нею АР Крим у 2014 - джерело

Київ • УНН

 • 10069 перегляди

КИЇВ. 13 березня. УНН. У Служби безпеки України наразі немає заборонних документів, які б унеможливлювали в'їзд кандидата у президенти Російської Федерації Ксенії Собчак на територію України через відвідування нею окупованої АР Крим у 2014 році. Про це УНН повідомило джерело у СБ України.

“Особи, які в’їзджали до окупованого Криму у 2014 році, до прийняття відповідного закону („Про затвердження Порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї“) про заборону, до них наразі запитань — немає”, — сказав співрозмовник агентству.

“Решта питань вирішуватимуться стосовно цієї особи (Ксенії Собчак) по-мірі того і відповідного до того навіщо вона намагатиметься потрапити на окуповану територію”, — додало джерело у відомстві.

Як повідомляв УНН, українські прикордонники вирішать, чи надавати кандидату у президенти Російської Федерації Ксенії Собчак дозвіл на в’їзд на територію окупованої АР Крим при спробі перетину нею російсько-українського кордону.

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