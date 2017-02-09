СБУ не принимала решения о запрете въезда в Украину М.Ле Пен
Киев • УНН
КИЕВ. 9 февраля. УНН. На сегодня Служба безопасности Украины не запрещала въезд лидеру французской партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен на территорию Украины. Об этом сообщили УНН в пресс-службе СБУ.
"По состоянию на сегодня решение о запрете въезда в Украину указанного Вами лица (Марин Ле Пен - ред.) Службой безопасности Украины не принималось", - говорится в ответе на запрос.
Напомним, лидер "Национального фронта", кандидат в президенты Марин Ле Пен в интервью французской радиостанции BFMTV/RMC заявила, что аннексия Крыма Россией "не была незаконной".
МИД выразило возмущение в связи с тем, что одна из кандидатов предвыборной кампании во Франции Марин Ле Пен заявила о поддержке временной оккупации и попытки аннексии Россией Автономной Республики Крым и Севастополя.
Как сообщал УНН, в СБУ ожидали позиции МИД о запрете Марин Ле Пен въезда в Украину.