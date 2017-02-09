СБУ не приймала рішення про заборону в'їзду в Україну М.Ле Пен
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Станом на сьогодні Служба безпеки України не забороняла в’їзд лідеру французької партії “Національний фронт” Марін Ле Пен на територію України. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
“Станом на сьогодні рішення про заборону в’їзду в Україну вказаної Вами особи (Марін Ле Пен — ред.) Службою безпеки України не приймалося”, — йдеться у відповіді на запит.
Нагадаємо, лідер “Національного фронту”, кандидат у президенти Марін Ле Пен в інтерв’ю французькій радіостанції BFMTV/RMC заявила, що анексія Криму Росією “не була незаконною”.
МЗС висловило обурення у зв’язку з тим, що одна з кандидатів передвиборчої кампанії у Франції Марін Ле Пен заявила про підтримку тимчасової окупації та спроби анексії Росією Автономної Республіки Крим та м.Севастополь.
Як повідомляв УНН, у СБУ очікували позиції МЗС щодо заборони Марін Ле Пен в’їзду в Україну.