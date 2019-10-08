СБУ: контрразведка вывела из ОРДЛО еще одного свидетеля агрессии РФ в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 8 октября. УНН. Контрразведка Служба безопасности Украины вывела на подконтрольную украинской власти территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр СБ Украины.
"Контрразведчики СБУ реализовали тщательно спланированную операцию, в результате которой житель города Сорокино добровольно отказался от участия в деятельности незаконных вооруженных формирований и оставил оккупированную территорию Луганской области", - говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что из-за материальных трудностей мужчина вынужден был вступить в ремонтную роту так называемого "2 армейского корпуса народной милиции ЛНР", где чинил поврежденную в боях военную технику боевиков. Однако, осознал ошибочность своего шага и выразил готовность дать показания относительно преступной деятельности российско-террористических войск на территории нашего государства.
Так, во время проверки установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. "Также он предоставил следствию важные доказательства вооруженной агрессии РФ в Украине", - добавили в СБУ.
По решению суда он освобожден от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (Создание террористической группы или террористической организации).
Ранее УНН сообщил, что на оккупированных территориях продолжается "перепись населения", есть недовольные.