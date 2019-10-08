СБУ: контррозвідка вивела з ОРДЛО ще одного свідка агресії РФ в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Контррозвідка Служба безпеки України вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр СБ України.
"Контррозвідники СБУ реалізували ретельно сплановану операцію, за результатами якої мешканець міста Сорокине добровільно відмовився від участі у діяльності незаконних збройних формувань та залишив окуповану територію Луганщини", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що через матеріальні труднощі чоловік змушений був вступити до ремонтної роти так званого "2 армійського корпусу народної міліції ЛНР", де лагодив пошкоджену у боях військову техніку бойовиків. Проте, усвідомив хибність свого кроку та виявив готовність надати свідчення щодо злочинної діяльності російсько-терористичних військ на території нашої держави.
Так, під час перевірки встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. "Також він надав слідству важливі докази збройної агресії РФ в Україні", - додали у СБУ.
За рішенням суду його звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації).
Раніше УНН повідомив, на окупованих територіях триває "перепис населення", є незадоволені.