СБУ контролирует ситуацию с запланированными провокациями в Украине

"План есть. Заявлены все силы и средства имеющиеся как в СБУ, так и в службе внешней разведки, совместно с полицией и другими органами. Если бы такого плана не было, то вы сами знаете, что бы было на улицах Киева. Поэтому план есть, он действенный, мы работаем круглосуточно. Причем не нарушая прав наших граждан, они имеют право выходить на улицы с требованиями, но когда их используют при протестных акциях, если основания есть, то мы возбуждаем уголовные дела", - сказал он.

Напомним, по данным СБУ Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.

Как сообщал УНН, в СБУ пообещали, что после суда над подозреваемыми в подготовке дестабилизации в Украине с 15 ноября, их имена будут обнародованы.