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15 марта, 19:03 • 111634 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 156346 просмотра

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15 марта, 13:22 • 131444 просмотра

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15 марта, 12:52 • 109295 просмотра

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15 марта, 11:23 • 103767 просмотра

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СБУ контролирует ситуацию с запланированными провокациями в Украине

СБУ контролирует ситуацию с запланированными провокациями в Украине

Киев • УНН

 • 9049 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Служба безопасности Украины совместно с другими правоохранительными структурами имеет план для содержания под контролем и неприведения к запланированной дестабилизации в Украине. Об этом сказал на брифинге начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ Анатолий Дублик, передает корреспондент УНН.

"План есть. Заявлены все силы и средства имеющиеся как в СБУ, так и в службе внешней разведки, совместно с полицией и другими органами. Если бы такого плана не было, то вы сами знаете, что бы было на улицах Киева. Поэтому план есть, он действенный, мы работаем круглосуточно. Причем не нарушая прав наших граждан, они имеют право выходить на улицы с требованиями, но когда их используют при протестных акциях, если основания есть, то мы возбуждаем уголовные дела", - сказал он.

Напомним, по данным СБУ Российская Федерация запланировала масштабную дестабилизацию ситуации в Украине с 15 ноября этого года.

Как сообщал УНН, в СБУ пообещали, что после суда над подозреваемыми в подготовке дестабилизации в Украине с 15 ноября, их имена будут обнародованы.

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